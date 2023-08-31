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УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим футболистом сезона-2022/23

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим футболистом сезона-2022/23 по версии УЕФА.

Лауреат был объявлен в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Помимо норвежца, на премию претендовали его партнер по "Манчестер Сити" бельгиец Кевин Де Брейне и аргентинец Лионель Месси, с лета этого года выступающий за "Интер Майами" (США).

Лучшим тренером по итогам прошедшего сезона был признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" в 2023 году выиграл четыре турнира: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

Также на звание лучшего тренера были номинированы итальянцы Симеоне Индзаги ("Интер") и Лучано Спаллетти ("Наполи").

Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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