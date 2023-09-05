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"Металлург" победил ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" нанесли поражение московскому ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:1. 3:1, 0:0) в пользу "Металлурга".

В составе победителей голы провели Павел Акользин (16-я минута), Денис Зернов (21), Семен Кошелев (33, в меньшинстве), Никита Коростелев (40, в большинстве). В составе ЦСКА отличились Сергей Плотников (12) и Павел Карнаухов (32).

ЦСКА проиграл второй матч в КХЛ при одном поражении. "Металлург" впервые выиграл в сезоне, также проиграв один раз.

КХЛ Металлург ЦСКА хоккей
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