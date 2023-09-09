CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех золотых медалей ЧМ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину многих наград, достигнутых в период с 2013 по 2017 год, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games.

В результате спортсменка теряет по три титула чемпионки мира и Европы и ряд других медалей. При этом у Кашириной остаются две золотые медали ЧМ, пять золотых медалей ЧЕ и серебро Олимпийских игр, завоеванные в иные периоды карьеры.

В августе этого года Каширина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, ее дисквалифицировали на восемь лет.