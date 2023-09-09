Поиск

CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех золотых медалей ЧМ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину многих наград, достигнутых в период с 2013 по 2017 год, за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Inside the Games.

В результате спортсменка теряет по три титула чемпионки мира и Европы и ряд других медалей. При этом у Кашириной остаются две золотые медали ЧМ, пять золотых медалей ЧЕ и серебро Олимпийских игр, завоеванные в иные периоды карьеры.

В августе этого года Каширина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, ее дисквалифицировали на восемь лет.

CAS Татьяна Каширина тяжелая атлетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Неймар побил рекорд Пеле по числу голов в сборной Бразилии

Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

Джокович в четвертый раз в сезоне вышел в финал турнира Большого шлема

Россиянка Звонарева в паре с немкой Зигемунд вышла в финал US Open

Российский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом Валлином

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

На поцеловавшего футболистку главу испанской федерации завели уголовное дело

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Роналду констатировал, что его соперничество с Месси завершено

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Роналду впервые с 2003 года не попал в претенденты на "Золотой мяч"

Джокович вышел в полуфинал US Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });