Поиск

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд
Антон Заболотный (ЦСКА). Архивное фото.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов" завершился со счетом 2:2.

Встреча прошла в Москве.

После голов Николая Рассказова (2-я минута) и Никиты Салтыкова (22) "Крылья Советов" вели в счете с разницей в два мяча. Первый гол армейцы отыграли на 32-й минуте (Антон Заболотный, с пенальти), второй - на 75-й (Федор Чалов).

Примерно полчаса игры ЦСКА провел в меньшинстве: на 62-й минуте второе предупреждение получил и был удален с поля Виллиан Роша. На 90+1 минуте в составе "Крыльев Советов" прямую красную карточку получил Александр Солдатенков.

"Крылья Советов" набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА - на шестом месте, 12 очков. Лидирует "Краснодар", у которого 17 баллов при наличии игры в запасе.

Крылья Советов ЦСКА футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

СКА проиграл четвертый матч подряд в КХЛ, уступив "Динамо"

"Динамо" и "Пари НН" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Участвовавшая в шоу Навки фигуристка Дробязко лишилась гражданства Литвы

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Американская компания 777 Partners приобрела английский ФК "Эвертон"

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

Леонид Слуцкий отстранен от футбола на год условно

ФИФА внесла Кварацхелию в список 12 кандидатов на звание футболиста года

Аргентинский футболист ЦСКА Гайч перешел в "Ризерспор" на правах аренды

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду-2024

КХЛ выплатит клубам рекордную сумму

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });