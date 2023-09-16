ЦСКА сыграл вничью с "Крыльями Советов", отыграв два гола подряд

Антон Заболотный (ЦСКА). Архивное фото. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московским ЦСКА и самарскими "Крыльями Советов" завершился со счетом 2:2.

Встреча прошла в Москве.

После голов Николая Рассказова (2-я минута) и Никиты Салтыкова (22) "Крылья Советов" вели в счете с разницей в два мяча. Первый гол армейцы отыграли на 32-й минуте (Антон Заболотный, с пенальти), второй - на 75-й (Федор Чалов).

Примерно полчаса игры ЦСКА провел в меньшинстве: на 62-й минуте второе предупреждение получил и был удален с поля Виллиан Роша. На 90+1 минуте в составе "Крыльев Советов" прямую красную карточку получил Александр Солдатенков.

"Крылья Советов" набрали 15 очков и занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА - на шестом месте, 12 очков. Лидирует "Краснодар", у которого 17 баллов при наличии игры в запасе.