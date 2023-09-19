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Журова удивлена переходом российского конькобежца в сборную Польшу

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что для нее стало сюрпризом решение российского конькобежца Владимира Семируннего перейти в сборную Польши.

"Первый раз такое у нас, чтобы кто‑то в Польшу собирался. У нас вообще никто не переходил из федерации. Удивлена, что в этом виде кто‑то куда‑то хочет переходить. Возможно, он ушел из‑за польского тренера, который долгое время работал в России", - приводит слова Журовой "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что 20-летний Семирунний уведомил Союз конькобежцев России о желании выступать за сборную Польши.

В настоящий момент отечественные конькобежцы находятся под санкциями ISU.

ISU Польша Светлана Журова Владимир Семирунний
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