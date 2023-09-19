Фанат "Ньюкасла" получил ножевые ранения перед матчем ЛЧ с "Миланом"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группа неизвестных в Италии нанесла ножевые ранения приехавшему на матч Лиги чемпионов УЕФА с местным "Миланом" болельщику английского футбольного клуба "Ньюкасл". Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в Милане в понедельник ночью, когда на 58-летнего Эдди Маккея, находившегося с сыном и другом, напала группа из семи-восьми человек в балаклавах. В результате Маккей получил ранения в спину и в руки и был доставлен в одну из городских больниц. Его состояние оценивается как стабильное.

В "Ньюкасле" пожелали пострадавшему болельщику выздоровление, выразили беспокойство в связи со случившемся и заявили, что будут разбираться с обстоятельствами произошедшего с местными властями.

Во вторник здесь пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Милан" - "Ньюкасл". Для "Ньюкасла" это будет первый матч в ЛЧ за 20 лет. Английскую команду на стадионе "Сан-Сиро" поддержат 4 тысячи человек, в Италию приехали и фанаты без билетов на игру.