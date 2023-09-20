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Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса

Надаль назвал Джоковича лучшим в истории тенниса
Рафаэль Надаль и Новак Джокович
Фото: Julian Finney/Getty Images for Laver Cup

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович – лучший теннисист в истории, считает испанец Рафаэль Надаль.

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"Я считаю, что цифры есть цифры, а статистика – это статистика, и в этом смысле цифры у него лучше, чем у меня, и это бесспорно. У меня недостаточно большое эго, чтобы пытаться скрыть реальность, которая есть", - приводит слова Надаля AS.

"По титулам Джокович - лучший в истории и с этим не поспорить", - отметил Надаль, добавив, что он доволен своей карьерой.

36-летний Джокович – рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема в одиночных разрядах: 24. У Надаля 22 титула, по этому критерию он занимает второе место. В тройку лучших также входит завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер (20).

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