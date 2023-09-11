Джокович победил Медведева и в 24-й раз выиграл турнир Большого шлема

Новак Джокович и Даниил Медведев Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

Решающий матч US Open в Нью-Йорке завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича, который является второй ракеткой мира. Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третью строчку. Возглавляет мировой рейтинг среди мужчин испанец Карлос Алькарас, уступивший россиянину в полуфинале.

36-летний Джокович стал четырехкратным победителем US Open, а всего на турнирах Большого шлема он выиграл 24 титула.

В нынешнем году серб играл дошел до финалов всех турниров этой серии, уступив только в одном из них, в Уимблдоне.

В первом круге US Open-2023 Джокович победил француза Александра Мюллера (№84 в рейтинге ATP), во втором – испанца Бернабе Сапату Миральеса (76), в третьем – серба Ласло Дьере (38), в четвертом – хорвата Борну Гойо (105). В четвертьфинале Джокович оказался сильнее американца Тэйлора Фрица (9), в полуфинале – еще одного представителя США Бена Шелтона (47).

Что касается 27-летнего Медведева, единственным его титулом на турнирах Большого шлема пока остается US Open-2021, в финале которого он победил как раз Джоковича. В 2022 году соревнование выиграл Алькарас, а Джокович участия в нем не принял из-за проблем с американской визой, которая возникла в связи с принципиальным нежеланием серба проходить вакцинацию от коронавируса.