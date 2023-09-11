Поиск

Джокович победил Медведева и в 24-й раз выиграл турнир Большого шлема

Джокович победил Медведева и в 24-й раз выиграл турнир Большого шлема
Новак Джокович и Даниил Медведев
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

Решающий матч US Open в Нью-Йорке завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича, который является второй ракеткой мира. Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третью строчку. Возглавляет мировой рейтинг среди мужчин испанец Карлос Алькарас, уступивший россиянину в полуфинале.

СпортНовак Джокович - Даниил Медведев. ОнлайнНовак Джокович - Даниил Медведев. ОнлайнЧитать подробнее

36-летний Джокович стал четырехкратным победителем US Open, а всего на турнирах Большого шлема он выиграл 24 титула.

В нынешнем году серб играл дошел до финалов всех турниров этой серии, уступив только в одном из них, в Уимблдоне.

В первом круге US Open-2023 Джокович победил француза Александра Мюллера (№84 в рейтинге ATP), во втором – испанца Бернабе Сапату Миральеса (76), в третьем – серба Ласло Дьере (38), в четвертом – хорвата Борну Гойо (105). В четвертьфинале Джокович оказался сильнее американца Тэйлора Фрица (9), в полуфинале – еще одного представителя США Бена Шелтона (47).

Что касается 27-летнего Медведева, единственным его титулом на турнирах Большого шлема пока остается US Open-2021, в финале которого он победил как раз Джоковича. В 2022 году соревнование выиграл Алькарас, а Джокович участия в нем не принял из-за проблем с американской визой, которая возникла в связи с принципиальным нежеланием серба проходить вакцинацию от коронавируса.

US Open Новак Джокович Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех золотых медалей ЧМ

Неймар побил рекорд Пеле по числу голов в сборной Бразилии

Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });