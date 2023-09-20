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"Барселона" продлила контракт с футболистом Алехандро Бальде

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Барселона" продлевает соглашение с защитником Алехандро Бальде, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

"ФК "Барселона" и игрок Алехандро Бальде достигли соглашения о новом контракте, который рассчитан до 30 июня 2028 года. Пункт о выкупе установлен в размере 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

19-летний испано-гвинейский футболист прошел через молодежную команду "Барселоны", а в основе дебютировал в 2001 году. В ее составе провел 55 матчей (42 – в стартовом составе), забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

Барселона футбол
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