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"Барселона" стала 27-кратным чемпионом Испании по футболу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" досрочно завоевала звание чемпиона Испании по футболу.

В 34-м туре футболисты "Барселоны" нанесли в гостях поражение "Эспаньолу" со счетом 4:2 и за четыре тура до финиша стали недосягаемы для ближайших преследователей. В активе команды 85 очков, занимающий второе место "Реал" набрал 71 балл.

"Барселона" стала чемпионом страны 27-й раз, предыдущий триумф в Ла Лиге (главном дивизионе испанского футбола) датирован сезоном-2018/19. По числу титулов в чемпионатах Испании каталонский клуб занимает второе место. На первом - "Реал", 35 чемпионств.

футбол Испания Барселона
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