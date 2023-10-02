"Реал Сосьедад" внес россиянина Захаряна в заявку на матч ЛЧ с "Зальцбургом"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Реал Сосьедад" включил полузащитника сборной России Арсена Захаряна на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с австрийским "Зальцбургом", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Игра пройдет 3 октября в Австрии и стартует в 19:45 мск.

Захарян, перешедший в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе этого года, пропустил три игры из-за болезни. На его счету за испанцев три неполные игры без результативных действий.