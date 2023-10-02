"Барселона" продлила контракт с 16-летним футболистом с отступными в 1 млрд евро

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник Ламин Ямаль подписал новое соглашение с "Барселоной", сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года, его условия предусматривают сумму отступных за выкуп 16-летнего футболиста в размере 1 млрд евро.

Ламин Ямаль – воспитанник "Барселоны". За основу этого клуба выступает с августа этого года. На его счету в составе команды 1 голевая передача в восьми матчах. Также он стал автором 1 гола в двух матчах за сборную Испании.