Умер бывший форвард и президент "Манчестер Сити" Фрэнсис Ли

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий, а позднее – президент "Манчестер Сити" Фрэнсис Ли скончался на 80-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"С глубочайшей печалью и тяжестью на сердце мы сообщаем о кончине бывшего игрока "Манчестер Сити" и председателя правления Фрэнсиса Ли в возрасте 79 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его кончине предшествовала борьба с раком.

Будучи игроком, Фрэнсис Ли провел за "Сити" 330 матчей, забил 148 голов. В составе команды он по разу выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков.

В 1994 году Фрэнсис Ли стал президентом клуба, в этой должности проработал четыре года.