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Главный тренер ХК "Витязь" ушел в отставку после крупного поражения от ЦСКА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Александр Завьялов покинул пост главного тренера "Витязя", сообщает пресс-служба подмосковного хоккейного клуба.

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"Александр Завьялов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера "Витязя". Клуб принял отставку. ХК "Витязь" благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов", - говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Викторович Тертышный, входивший в тренерский штаб "Витязя".

Отставке Завьялова предшествовало поражение от московского ЦСКА со счетом 1:9 в матче регулярного чемпионата КХЛ 2 октября. Сейчас команда аутсайдер и Западной конференции, и сводной таблицы в целом, в 13 матчах она набрала 5 очков.

КХЛ ЦСКА Витязь хоккей
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