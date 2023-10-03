"Зенит" и "Локомотив" вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" завоевали путевки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.

В пятом туре группового этапа турнира "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл калининградскую "Балтику". На 18-й минуте в составе "Зенита" отличился Иван Сергеев, на 64-й – Ду Кейрус. В составе "Балтики" на 24-й минуте гол провел Кристиян Бистрович.

"Зенит" лидирует в группе С, набрал 11 очков и за тур до финиша обеспечил себе место в плей-офф. "Балтика" - на втором месте (9 баллов). На третьем месте находится грозненский "Ахмат" (4), на четвёртом – самарские "Крылья Советов" (3).

"Локомотив" на своем поле со счетом 3:1 взял верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону). Авторы голов в составе москвичей – Тимур Сулейманов (34), Антон Миранчук (39), Максим Глушенков (59). На 7-й минуте Миранчук не смог реализовать пенальти. В составе "Ростова" на 89-й минуте гол провел Максим Осипенко.

"Локомотив" набрал 10 очков и обеспечил себе место среди участников плей-офф. Сейчас он находится на первой строчке в группе В. Далее идут екатеринбургский "Урал" (8), "Ростов" (8) и казанский "Рубин" (4). Ранее во вторник "Урал" дома" выиграл у "Рубина" со счетом 2:0.