Поиск

"Зенит" и "Локомотив" вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" завоевали путевки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.

В пятом туре группового этапа турнира "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл калининградскую "Балтику". На 18-й минуте в составе "Зенита" отличился Иван Сергеев, на 64-й – Ду Кейрус. В составе "Балтики" на 24-й минуте гол провел Кристиян Бистрович.

"Зенит" лидирует в группе С, набрал 11 очков и за тур до финиша обеспечил себе место в плей-офф. "Балтика" - на втором месте (9 баллов). На третьем месте находится грозненский "Ахмат" (4), на четвёртом – самарские "Крылья Советов" (3).

"Локомотив" на своем поле со счетом 3:1 взял верх над "Ростовом" (Ростов-на-Дону). Авторы голов в составе москвичей – Тимур Сулейманов (34), Антон Миранчук (39), Максим Глушенков (59). На 7-й минуте Миранчук не смог реализовать пенальти. В составе "Ростова" на 89-й минуте гол провел Максим Осипенко.

"Локомотив" набрал 10 очков и обеспечил себе место среди участников плей-офф. Сейчас он находится на первой строчке в группе В. Далее идут екатеринбургский "Урал" (8), "Ростов" (8) и казанский "Рубин" (4). Ранее во вторник "Урал" дома" выиграл у "Рубина" со счетом 2:0.

Зенит Локомотив футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев победил Зверева и вышел в финал теннисного турнира в Пекине

Глава Паралимпийского комитета России заявил о работе по переходу в Азию

Глава Паралимпийского комитета России заявил о работе по переходу в Азию

Головин, Кузяев, братья Миранчуки вызваны в сборную России по футболу

Головин, Кузяев, братья Миранчуки вызваны в сборную России по футболу

РФС объявил о проведении матча сборной России с Камеруном

"Крылья Советов" разгромили "Спартак" в чемпионате России по футболу

Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир в Токио

Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир в Токио

Сауль Альварес вновь защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину и лишился пояса WBA Inter-Continental

Мурат Гассиев проиграл Отто Валлину и лишился пояса WBA Inter-Continental

"Краснодар" победил "Рубин" и упрочил лидерство в РПЛ

Рублев проиграл во втором круге турнира в Пекине

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });