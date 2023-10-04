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ЦСКА по пенальти проиграл "Факелу" в матче Кубка России по футболу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Футболисты воронежского "Факела" победили московский ЦСКА в домашнем матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 80-й минуте гол провел футболист "Факела" Руслан Магаль", на 88-й счет сравнял армеец Милан Гаич.

В серии пенальти успешнее оказался "Факел" (4:2).

Команды представляют группу А, в которой лидирует ЦСКА (8 очков), далее идут "Оренбург" (8), "Факел" (6) и "Сочи" (5). При этом "Оренбург" и "Сочи" провели на матч меньше.

ЦСКА Факел Кубок России по футболу
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