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РФС анонсировал товарищеский матч сборных России и Кении по футболу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с национальной командой Кении, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 16 октября в Анталье и стартует в 19:00 мск.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 39-е место, Кения – 109-е.

Матчу с Катаром будет предшествовать товарищеская встреча россиян с Камеруном 12 октября в Москве.

В этом году россияне провели пять товарищеских матчей, в том числе два – с участием игроков не старше 23 лет (против олимпийской команды Египта). Последняя игра датирована 12 сентября, когда подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли вничью с Катаром (1:1).

В настоящий момент сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА и может участвовать только в товарищеских встречах.

Кения футбол
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