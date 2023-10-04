I Всемирные игры национальных видов единоборств стартовали в России

Участие в соревнованиях принимают представители 25 стран

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Чебоксарах завершился первый соревновательный день в рамках проходящих здесь I Всемирных игр национальных видов единоборств.

Об официальном старте соревнований на торжественной церемонии открытия турнира на ледовом дворце "Чебоксары Арена" объявил глава Чувашии, председатель оргкомитета Игр Олег Николаев. Он выразил уверенность, что "Игры послужат укреплению дружественных связей, популяризации активного образа жизни и спорта".

С инициативой о проведении соревнований выступила Чувашия и, как сказал журналистам сопредседатель оргкомитета Игр, депутат Госдумы Анатолий Аксаков, заручилась поддержкой Российского союза боевых искусств и Минспорта России.

"Уверен, что мы достойно все проведем, и те, кто сюда приехал – спортсмены, тренеры – будут рады ознакомиться с Чувашией, понять, что за народ здесь живет, и будут приезжать сюда чаще", - сказал Аксаков.

Министр спорта Чувашии Василий Петров отметил, что подготовка к проведению соревнований прошла в сжатые сроки. "В мае этого года Минспорта России эти Игры были включены в календарный план международных соревнований. И благодаря совместно работе с министерством физической культуры Российской Федерации, кабинетом министров Чувашской республики, Российским союзом боевых искусств подготовили эти соревнования", - заявил он.

Соревнования по айкидо в рамках I Всемирных игр национальных видов единоборств Фото: пресс-служба Минспорта Чувашии

Член высшего совета Российского союза боевых искусств Ришат Саяпов отметил: "Объединить мировое сообщество через национальные виды спорта – это новая идея, которой в мире еще не было. Это уникальная возможность собраться спортсменам со всех стран в различных видах единоборств".

В соревнованиях, которые будут проходить до 8 октября, принимают участие около двух тысяч спортсменов из 25 стран, здесь представлены Россия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Ботсвана, Германия, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Киргизия, Колумбия, Марокко, Мексика, Молдова, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. В программе соревнований — айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах "керешу", казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош. Первые комплекты наград были разыграны в среду.

Игры планируется проводить раз в два года, в скором времени должно определиться место проведение следующих соревнований.