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УЕФА отменил все матчи в Израиле под своей эгидой в ближайшие две недели

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все матчи под своей эгидой в Израиле на ближайшие две недели, сообщается на сайте организации в воскресенье.

"УЕФА откладывает все матчи, запланированные в Израиле, на ближайшие пару недель в свете текущей ситуации с безопасностью", - сообщается на сайте УЕФА.

Там поясняется, что отложен на неопределенный срок матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года между Израилем и Швейцарией, который должен был состояться в четверг 12 октября. Кроме того, перенесены два матча чемпионата Европы по футболу среди сборных до 21 года, в которых Израиль должен был сыграть с Эстонией 12 октября, а затем с Германией 17 октября.

В УЕФА отметили, что организация берет еще несколько дней для оценки обстановки, чтобы решить, сможет ли состояться матч квалификации на чемпионат Европы - 2024 между израильской и косовской сборными, который должен пройти 15 октября в Косово.

Ранее из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию Израиля.

По последним данным, число погибших в Израиле от атак бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило 700 человек, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel. Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных. Кроме того, 2200 человек ранены. Израильские власти полагают, что палестинские боевики захватили не менее сотни заложников на израильской территории и отвезли их в Газу.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС. Власти официально перевели Израиль в состояние войны.

УЕФА Израиль
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