Рублев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил француза Адриана Маннарино в третьем круге турнира категории Masters.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу россиянина.
Рублев является седьмой ракеткой мира, Маннарино - 23-й.
Следующим соперником представителя России будет 12-я ракетка мира американец Томми Пол.
Турнир в Шанхае проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – $8,8 млн.
Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.