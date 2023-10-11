"Спартак" победил ЦСКА в КХЛ
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" одолели соперников из столичного ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча на домашней для спартаковцев арене "Мегаспорт" завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2) в пользу хозяев.
В составе "Спартака" голы провели Павел Порядин (4-я минута, в большинстве), Ансель Галимов (17), Иван Морозов (25), Николай Голдобин (32), Даниил Орлов (52), в составе ЦСКА – Сергей Плотников (24), Виталий Абрамов (45), Никита Нестеров (49, в большинстве).
Команды представляют Западную конференцию. "Спартак" занимает третье место, набрав 24 очка в 18 матчах, ЦСКА – на шестой строчке: 17 баллов в 17 встречах.