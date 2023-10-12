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Экс-футболист "Амкара" Ситников погиб в ДТП

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший футболист пермского "Амкара" Евгений Ситников получил смертельные травмы в автомобильной аварии, сообщается на сайте ФК.

ДТП произошло в ночь на четверг на трассе Пермь – Екатеринбург. 33-летний Ситников, защищавший цвета клуба Второй лиги "Уралец" (Нижний Тагил), находился в автомобиле вместе с партнерами по команде.

"Воспитанник и экс-футболист "Амкара" Евгений Ситников скончался на месте, Кирилл Кочетов находится в тяжёлом состоянии (по сообщению пресс-службы "Уральца", он в коме – ИФ) в больнице. Воспитанники "Академии-Амкар" Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Амкар Пермь" выражает искренние соболезнования родным и близким Жени Ситникова и молится за здоровье Кирилла Кочетова", - отмечается в тексте обращения. Соболезнование выразили и в клубе "Уралец".

футбол Амкар
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