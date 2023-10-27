Российские боксеры Папин и Асбаров поделились ожиданиями перед очным боем

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры первого тяжелого веса Алексей Папин и Сослан Асбаров рассказали о своих ожиданиях относительно очного поединка, который пройдет на турнире в Москве 28 октября.

По словам Папина, он "доволен, что этот бой состоится".

"Мы долго к нему шли. А так у меня был год простоя. Я рад, что возвращаюсь на ринг. За какое-то время до боя я сильно сократил своё присутствие в медиа. Честно говоря, не хотел отвлекаться, по максимуму хотел восстанавливаться после тренировок. Все-таки год простоя, и тренировочный процесс давался непросто, поэтому всё свободное время я уделял восстановлению. Да, я сменил имидж, чтобы было проще. Нужно было еще в начале подготовки постричься (налысо), чтобы отросло, а так я затянул. Но и сейчас нормально", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

"Меня считают фаворитом? Я абстрагируюсь от этого всего, не захожу в соцсети, не читаю интервью спортсменов. Да, мне где-то скидывают какие-то цитаты, что тот-то высказался так. Но я особо не вникаю в это всё. У меня хорошее отношение к Сослану, я с уважением отношусь к нему как к спортсмену. Как человека я толком его не знаю", - сказал Папин.

В свою очередь Асбаров подчеркнул, что он находится в хорошей форме, а "вся подготовка позади, обошлись без травм".

"Все четко. Теперь осталось дело за малым – выйти в ринг и доказать, кто лучше. К этому бою я подходил профессионально, я оставил все свои дела, чтобы весь свой фокус направить на подготовку. Я больше времени проводил в зале, и сейчас я нахожусь в лучшей форме. Не будем забегать вперед, на всё воля Всевышнего. Мы постараемся показать красивый бокс, сделаем всё для победы. Признаюсь, у меня не было времени на то, чтобы читать комментарии и прогнозы. Не хотел на это отвлекаться", - сказал Асбаров.

Поединок возглавит шоу, организованное "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России. Турнир пройдет 28 октября на московской "ЦСКА Арене".

На счету Папина на профессиональном ринге сейчас 15 побед (14 – нокаутом) при одном поражении. Асбаров выиграл все четыре боя (один – нокаутом).