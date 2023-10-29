Фьюри победил Нганну в боксерском поединке, оказавшись в нокдауне

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри одолел экс-обладателя пояса UFC француза камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну. Поединок прошел по правилам бокса.

После десяти раундов поединка, прошедшего в Саудовской Аравии, победа была присуждена Фьюри раздельным решением судей. При этом сам Фьюри в третьем раунде оказался в нокдауне.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 35-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 35 поединков, выиграл 34 (24 - нокаутом), один бой с его участием завершился вничью.

36-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе Нганну провел в смешанных единоборствах 20 боев, выиграл 17, в трех поединках проиграл. В качестве боксера на профессиональном ринге он провел первый бой.