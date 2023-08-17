Боец Минаков не видит шансов у Нганну в поединке с Фьюри

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков считает британского боксера Тайсона Фьюри явным фаворитом на победу в поединке против камеруно-французского бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

"Здесь без шансов для Нганну. Да, это мощный и сильный парень, но школа бокса Фьюри против просто мощного одиночного удара... Ну не катит. Вот это мое мнение", - сказал Минаков "Интерфаксу".

Ранее анонсировалось, что Фьюри и Нганну проведут поединок по правилам бокса 28 октября в Саудовской Аравии.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 35-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 34 боя, выиграл 33 (24- нокаутом), один поединок с его участием завершился вничью.

36-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе Нганну провел в смешанных единоборствах 20 боев, выиграл 17, в трех поединках проиграл.