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Сафиуллин победил Алькараса на турнире Masters в Париже

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге теннисного турнира категории Masters в Париже.

Результат матча – 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимающего 45-е место.

В следующем круге Сафиуллин сыграет со своим соотечественником, 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Также в третий круг из россиян к данному моменту пробился пятая ракетка планеты Андрей Рублев. Его соперник определится по итогу матча между американцем Томми Полом (№12 в мировом рейтинге) и нидерландцем Ботиком Ван де Зандшульпом (60).

Турнир в Париже проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – свыше 5,77 млн евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.

Masters ATP Андрей Рублев теннис Карлос Алькарас Роман Сафиуллин Карен Хачанов
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