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"Локомотив" разгромил "Рубин" и вышел в плей-офф Кубка России

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:0 обыграли казанский "Рубин" в домашнем матче шестого тура Пути РПЛ.

На 9-й минуте гол провел Наир Тикнизян, на 26-й - Антон Миранчук, на 37-й - Владислав Сарвели.

"Локомотив" набрал 13 очков, занял первое место в группе В и гарантировал себе выход в плей-офф. Второе и третье места занимают "Урал" (Екатеринбург) и "Ростов" (Ростов-на-Дону), набравшие по 8 очков. Позднее они проведут очный матч шестого тура. "Рубин" - на четвертом месте (4 очка), команда выбыла из розыгрыша.

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