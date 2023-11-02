Победитель Кубка Европы по боксу Кузнецов заявил о планах выступить в профессионалах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Победитель Кубка Европы-2023 по боксу Максим Кузнецов заявил, что желает участвовать в профессиональных поединках.

"Хотел бы попробовать себя на профессиональном ринге. Как мне кажется, уровень там совсем другой. Может, в ближайшие год-два попробую себя там", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

"Определенных людей, с которыми я хотел бы побоксировать на профессиональном ринге. Для дебютного боя у меня нет никаких критериев для выбора соперника. Начну, с кем получится, а дальше по накатанной. Сначала надо проверить себя, провести вкатывающий бой, узнать, как я буду чувствовать себя на протяжении всего поединка. И в целом опыт надо откуда-то брать, я не проводил поединки по пять-шесть раундов, мне интересно как буду чувствовать себя на протяжении всего поединка", - отметил он.

На Кубке Европы в Будве (Черногория) Кузнецов представлял весовую категорию до 54 кг.