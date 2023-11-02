ЦСКА победил "Спартак" в матче КХЛ
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА обыграли столичный "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу ЦСКА. Голы провели Егор Фатеев (23-я минута), Максим Сорокин (27, в большинстве), Константин Окулов (58, в пустые ворота).
Обе команды представляют Западную конференцию. ЦСКА набрал 30 очков в 25 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. "Спартак" - на втором месте, 36 баллов в 26 встречах.
Лидирует в Западной конференции (и чемпионате в целом) московское "Динамо": 37 очков в 25 матчах.