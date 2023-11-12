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Овечкин оформил дубль и до 68 голов сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" одолели "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Результат – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу "Вашингтона".

Два гола (один – в пустые ворота) в составе столичного клуба провел россиянин Александр Овечкин. В составе "Айлендерс" отличился его соотечественник Александр Романов.

Теперь у Овечкина 826 голов в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил до 68 шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894). Также на его счету 670 голевых передач, он сыграл в 1360 встречах. В нынешнем сезоне россиянин набрал 11 (4+7 по системе "гол+пас") очков в 13 матчах.

Что касается Романова, для него это было первое результативное действие, он провел 13 матчей. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 42 (7+35) очка в 222 матчах регулярных чемпионатов.

Вашингтон Александр Овечкин НХЛ хоккей
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