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Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" победил "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу "Вашингтона". Два гола (один – в пустые ворота) провел российский нападающий Евгений Кузнецов. В одной из голевых атак ему ассистировал капитан команды Александр Овечкин.

На счету Кузнецова в 12 матчах нынешнего сезона 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков, у Овечкина – 9 (2+7) баллов.

Александр Овечкин Евгений Кузнецов Вашингтон НХЛ хоккей
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