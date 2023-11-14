В ОКР назвали "одой сегрегации" критерии по допуску российских гимнастов

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России считает дикостью критерии Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

"Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в Олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл. Рекомендации МОК разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов. Отдельные деятели с удовольствием этой возможностью пользуются, в первую очередь, банально для создания конкурентных преимуществ своим соотечественникам!" - говорится в заявлении ОКР, текст которого распространила пресс-служба организации.

"Вот международная федерация гимнастики (FIG) выдала список требований для допуска россиян к соревнованиям. Читается данный документ как настоящая ода сегрегации.

Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе - художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде", - посетовали в ОКР.

"Дикость, конечно", - оценивает ситуацию ОКР.

"В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки", - говорится в заявлении.

"Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает", - подчеркнули в ОКР.

Ранее FIG обнародовала критерии по допуску российских и белорусских гимнастов к участию в международных соревнованиях. В них, в частности, говорится, что спортсмены этих стран могут выступить только в качестве нейтральных атлетов, исключительно в индивидуальных дисциплинах. При этом они должны будут выступать в экипировке однотонно голубого цвета.