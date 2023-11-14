Агент назвал вбросом сообщения о драке Дзюбы с Пиняевым в "Локомотиве"
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, не подтвердил факт драки футболиста с партнером по команде полузащитником Сергеем Пиняевым.
"Мне о таком неизвестно. Уверен, что это вброс", - приводит слова Гольдмана "Спорт-Экспресс".
Ранее СМИ сообщили, что по окончании матча чемпионата России со "Спартаком" (1:1) 5 ноября футболисты, недовольные действиями друг друга, устроили потасовку.