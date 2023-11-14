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Чемпион Италии "Наполи" уволил главного тренера после поражения аутсайдеру

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Наполи" объявил об отставке Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

Его преемником в этой должности стал Вальтер Маццари.

59-летний француз Гарсия возглавил "Наполи" летом 2023 года. К тому моменту клуб выиграл чемпионат Италии, а возглавлявший его Лучано Спаллетти занял пост главного тренера сборной Италии.

Последний матч под руководством Гарсии "Наполи" провел 12 ноября в рамках чемпионата Италии, со счетом 0:1 дома уступив одному из аутсайдеров, команде "Эмполи". В турнирной таблице "Наполи" находится на четвертом месте, набрав в 12 матчах 21 очко. На 10 баллов неаполитанцы отстают от лидирующего "Интера".

Что касается 62-летнего итальянца Вальтера Маццари, он уже работал главным тренером "Наполи" - с 2009 по 2013 год. Под его руководством "Наполи" в сезоне-2011/12 выиграл Кубок Италии.

Наполи футбол
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