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Сербский "Спартак" уволил Александра Кержакова

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Сербский футбольный клуб "Спартак" (Суботица) объявил об отставке с поста главного тренера команды россиянина Александра Кержакова.

СпортПрезидент сербского "Спартака" доволен работой главного тренера КержаковаЧитать подробнее

Как сообщается на сайте клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. К этому решению, как отметили в "Спартаке", привело неудачное выступление команды в сезоне. Сейчас она занимает в турнирной таблице 11-е место, набрав в 14 матчах 16 очков.

Предыдущей командой 40-летнего специалиста была кипрская "Кармиотисса", в которой он работал с февраля по апрель этого года. Также Кержаков возглавлял юношескую сборную России, томскую "Томь" и ФК "Нижний Новгород".

Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.

футбол Александр Кержаков
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