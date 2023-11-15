В ПКР заявили, что МПК не требует от паралимпийцев из РФ осуждения СВО для допуска

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) не принуждает российских паралимпийцев осуждать специальную военную операцию, чтобы получить допуск на Паралимпийские игры 2024 года, сообщил глава ПКР Павел Рожков.

"После недавней ассамблеи, которая в Бахрейне была, нам удалось отстоять позицию Паралимпийского комитета. Голосование было по нашему отстранению, за нас проголосовало 75 стран, против 64. Поэтому в принципе нас допустили к соревнованиям. Но есть ограничения, которые на днях были опубликованы и присланы - в качестве нейтральных спортсменов", - сказал Рожков на пресс-конференции в среду.

"К счастью, там нет пока, надеюсь, требований по осуждению специальной военной операции. Все остальные требования реальны для того, чтобы ребята прошли отбор", - подчеркнул он.

В конце сентября МПК допустил спортсменов РФ до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве. Однако членство ПКР в МПК было приостановлено на два года.

Паралимпийские игры должны пройти с 28 августа по 8 сентября в Париже.