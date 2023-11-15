Поиск

В ПКР заявили, что МПК не требует от паралимпийцев из РФ осуждения СВО для допуска

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) не принуждает российских паралимпийцев осуждать специальную военную операцию, чтобы получить допуск на Паралимпийские игры 2024 года, сообщил глава ПКР Павел Рожков.

"После недавней ассамблеи, которая в Бахрейне была, нам удалось отстоять позицию Паралимпийского комитета. Голосование было по нашему отстранению, за нас проголосовало 75 стран, против 64. Поэтому в принципе нас допустили к соревнованиям. Но есть ограничения, которые на днях были опубликованы и присланы - в качестве нейтральных спортсменов", - сказал Рожков на пресс-конференции в среду.

"К счастью, там нет пока, надеюсь, требований по осуждению специальной военной операции. Все остальные требования реальны для того, чтобы ребята прошли отбор", - подчеркнул он.

В конце сентября МПК допустил спортсменов РФ до участия в Паралимпиаде в Париже в 2024 году в индивидуальном и нейтральном качестве. Однако членство ПКР в МПК было приостановлено на два года.

Паралимпийские игры должны пройти с 28 августа по 8 сентября в Париже.

ПКР Павел Рожков Международный паралимпийский комитет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле указали на отсутствие у МОК монополии на спорт

Бьорндален пожелал возвращения россиян и белорусов на международные старты

"Спартак" обыграл "Динамо" в матче лидеров КХЛ

Чемпион Италии "Наполи" уволил главного тренера после поражения аутсайдеру

В ОКР назвали "одой сегрегации" критерии по допуску российских гимнастов

В ОКР назвали "одой сегрегации" критерии по допуску российских гимнастов

Медведев победил Рублева в первом туре Итогового турнира ATP

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Джокович в восьмой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Панарин повторил рекорды по продолжительности результативной серии в НХЛ

"Спартак" победил "Ростов" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });