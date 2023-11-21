Валиева презентовала трофей Игр Будущего в Ульяновске

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приняла участие в презентации трофея Игр Будущего, который во вторник был доставлен в Ульяновск.

"Рада приветствовать Трофей Игр Будущего в Ульяновске. Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления на Казани в 2024 году", - сказала Валиева на льду "Волга-Спорт-Арены". Слова спортсменки приводит пресс-служба предстоящих в Казани соревнований.

В эти дни проходит тур трофея по городам России. В Ульяновске его также встречали губернатор Ульяновской области Алексей Русских, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

"На наших глазах совсем скоро сойдутся воедино современные технологии и вековые традиции спорта. Несмотря на то что движение фиджитал очень молодо, оно завоевало много поклонников по всей России, в том числе и в Ульяновской области. Именно поэтому мы активно включились в его развитие", - сказал Русских.

"В регионе создана и аккредитована федерация, а наши спортсмены добились первых заметных успехов. В следующем году в планах открыть центр фиджитал-спорта по федеральному проекту "Бизнес-спринт". Также хотим начать обучение первых фиджитал-тренеров. Искренне верю, что сотни юных ульяновцев, которые заинтересуются новым спортивным направлением, совсем скоро прославят регион", - отметил он.

Следующей остановкой трофея станет Самара.

"23 ноября во Дворце спорта пройдёт турнир по фиджитал-футболу, конкурсы и танцевальные активности для зрителей, а также автограф-сессия с победителями Фиджитал Игр 10 и игроками медиафутбольной команды 2DROTS", - сообщили организаторы.

Путь Трофея Игр Будущего стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования "100 дней до Игр Будущего". К 1 декабря он будет доставлен на Байконур к 1 декабря, где произойдёт запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с трофеем на МКС. Из космоса главный приз международного турнира вернётся в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на Играх Будущего.

Игры Будущего — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых Играх Будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или "вызовов": спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.