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Надаль пропустит Australian Open-2024

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль заявил, что не примет участие в Australian Open в году.

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По словам 37-летнего спортсмена, в январе вернувшегося на корт после годичной, связанной с травмой, паузы, у него был выявлен микроразрыв мышцы. "Но не в том месте, где я получил травму, и это хорошая новость", - написал Надаль в соцсетях.

"Прямо сейчас я не готов конкурировать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Поэтому лечу обратно в Испанию к врачу лечиться и отдохнуть", - добавил он.

В январе 2024 года Надаль принял участие в турнире в Брисбене, дойдя до четвертьфинала. До этого турнира предыдущий матч испанец провел на Australian Open 18 января 2023 года. После этого он начал отказываться от участия в одном турнире за другим и в итоге досрочно завершил сезон из-за травмы.

Australian Open Рафаэль Надаль теннис
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