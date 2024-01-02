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Надаль выиграл первый матч после возвращения в теннис

Москва. 2 января. INTERFAX.RU Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в матче первого круга теннисного турнира в австралийском Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Надаля.

Для 37-летнего Надаля это был первый матч после почти годичной паузы, связанной с травмой. Предыдущую игру он провел 18 января 2023 года на Australian Open, уступив американцу Маккензи Макдональду. После этого он начал отказываться от участия в одном турнире за другим и в итоге досрочно завершил сезон из-за травмы.

Сейчас Надаль занимает 672-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Тим – на 98-м месте. Следующий соперник Надаля – 10-2-я ракетка мира австралиец Джейсон Кублер.

Соревнование в Брисбене входит в серию турниров категории ATP-250, призовой фонд - $661,5 тыс.

Рафаэль Надаль теннис
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