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Чемпионам России по прыжкам среди фигуристов вручат по 1 млн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Победители личного турнира в рамках чемпионата России по прыжкам среди фигуристов получат по 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Серебряным призерам вручат по 500 тыс. рублей, бронзовым – по 250 тыс.

Между тем, победителям командного турнира полагается выплата призовых в размере 5 млн.

Кроме того, предусмотрена сумма призовых "за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире любым спортсменом": по 250 тыс.

Соревнования пройдут в Москве 20-21 января.

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