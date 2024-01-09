Лидировавший в КХЛ "Спартак" проиграл четвертый матч подряд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" уступили минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу белорусского клуба.

Для "Спартака" это четвертое поражение подряд. В последний к настоящему моменту раз он побеждал 28 декабря 2023 года, обыграв как раз минчан (4:1). Ранее лидировавший в КХЛ "Спартак" уступил и второе место в Западной конференции. В его активе 67 очков, что на 1 балл меньше чем у столичного "Динамо", которое во вторник со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) обыграло дома "Сочи" и теперь находится на второй строчке на Западе. "Спартак" - на третьем месте.

Как и "Динамо", 68 очков набрал ярославский "Локомотив"; по дополнительным показателям он лидирует в конференции.