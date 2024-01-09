Поиск

Лидировавший в КХЛ "Спартак" проиграл четвертый матч подряд

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" уступили минскому "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу белорусского клуба.

Для "Спартака" это четвертое поражение подряд. В последний к настоящему моменту раз он побеждал 28 декабря 2023 года, обыграв как раз минчан (4:1). Ранее лидировавший в КХЛ "Спартак" уступил и второе место в Западной конференции. В его активе 67 очков, что на 1 балл меньше чем у столичного "Динамо", которое во вторник со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) обыграло дома "Сочи" и теперь находится на второй строчке на Западе. "Спартак" - на третьем месте.

Как и "Динамо", 68 очков набрал ярославский "Локомотив"; по дополнительным показателям он лидирует в конференции.

КХЛ Динамо хоккей Спартак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ISU после протестов добавил российскую фигуристку к анонсу ЧЕ

Футболист сборной России Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит"

Футболист сборной России Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит"

Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Третий за январь бразильский футболист перешел в "Зенит"

Умершие знаменитости

Умер Франц Беккенбауэр

Умер Франц Беккенбауэр

Болельщики в США выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола россиянина

Болельщики в США выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола россиянина

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге

Магнус Карлсен вновь отказался от борьбы за мировую корону

Магнус Карлсен вновь отказался от борьбы за мировую корону

СМИ сообщили о возможной экстрадиции футболиста "Спартака" из ОАЭ в Нидерланды

Умер четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });