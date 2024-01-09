Поиск

Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский боксер-профессионал Кевин Джонсон получил гражданство РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Спортсмен заявил, что начал процедуру оформления гражданства, в 2023 году. По словам 44-летнего боксера, он возьмет себе отчество Владимирович.

На счету Кевина Джонсона на профессиональном ринге 36 побед (20 – нокаутом), 21 поражение и две ничьих. Последний его бой датирован 18 августа 2023 года, когда он на турнире в Москве уступил российскому тяжеловесу Марку Петровскому.

Кевин Джонсон Владимир Путин бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Третий за январь бразильский футболист перешел в "Зенит"

Умершие знаменитости

Умер Франц Беккенбауэр

Умер Франц Беккенбауэр

Болельщики в США выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола россиянина

Болельщики в США выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола россиянина

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге

Магнус Карлсен вновь отказался от борьбы за мировую корону

Магнус Карлсен вновь отказался от борьбы за мировую корону

СМИ сообщили о возможной экстрадиции футболиста "Спартака" из ОАЭ в Нидерланды

Умер четырехкратный чемпион мира по футболу Марио Загалло

Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею

"Спартак" проиграл ЦСКА и уступил лидерство в КХЛ

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });