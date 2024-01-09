Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Кевину Джонсону

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский боксер-профессионал Кевин Джонсон получил гражданство РФ, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Спортсмен заявил, что начал процедуру оформления гражданства, в 2023 году. По словам 44-летнего боксера, он возьмет себе отчество Владимирович.

На счету Кевина Джонсона на профессиональном ринге 36 побед (20 – нокаутом), 21 поражение и две ничьих. Последний его бой датирован 18 августа 2023 года, когда он на турнире в Москве уступил российскому тяжеловесу Марку Петровскому.