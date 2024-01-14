"Спартак" проиграл шестой матч подряд в КХЛ, но установил клубный рекорд

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:2 (0:0, 3:0, 2:0) в пользу "Металлурга".

В составе победителей голы провели Данила Юров (23, 58 минуты), Денис Зернов (26), Даниил Вовченко (31, в большинстве), Никита Михайлис (44 – в большинстве), 49), в составе "Спартака" - Николай Голдобин (48), Максим Цыплаков (60).

Для "Спартака" это поражение стало шестым подряд в КХЛ, предыдущая победа датирована 28 декабря 2023 года, когда москвичи в гостях со счетом 4:1 победили минское "Динамо". Сейчас "Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции, набрав в 52 матчах 67 очков. "Металлург" - лидер Восточной конференции и чемпионата в целом: 74 очка в 52 матчах.

Между тем, "Спартак" установил рекорд клуба по числу голов за один регулярный чемпионат. Благодаря точным броскам Голдобина и Цыплакова, число этих голов увеличилось до 180. Предыдущий рекорд – 178 шайб – был датирован сезоном-2009/10.

Кроме того, Голдобин установил рекорд "Спартака" по голам за сезон в элитном дивизионе России – 31 гол. До этого высшее достижение принадлежало Александру Селиванову, который забросил 30 шайб в сезоне-1993/94. Исторический рекорд, с учетом периода СССР, принадлежит Александру Якушеву – 50 голов в сезоне-1968/69.