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"Реал" разгромил "Барселону" и выиграл Суперкубок Испании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Реала" со счетом 4:1 одолели "Барселону" в финальном матче розыгрыша Кубка Испании.

Три гола забил Винисиус Жуниор, он отличился на 7-й, 10-й и 39-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч в составе "Реала" – на счету Родриго (64). В составе "Барселоны" на 33-й минуте точный удар нанес Роберт Левандовски.

Теперь "Реал" - 13-кратный обладатель Суперкубка Испании, по этому показателю он занимает второе место. На первом – "Барселона": 14 побед.

Суперкубок Испании прошел в формате "Финала четырех" в Саудовской Аравии. В полуфинале "Реал" со счетом 5:3 выиграл у "Атлетико", "Барселона" со счетом 2:0 взяла верх над "Осасуной".

Реал Барселона футбол Испания
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