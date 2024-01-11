"Реал" забил пять мячей "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Реал" со счетом 5:3 обыграл "Атлетико" в мадридском дерби в рамках Суперкубка Испании по футболу.

На 6-й минуте "Атлетико" вышел вперед благодаря голу Марио Эрмосо. На это "Реал" в первом тайме ответил двумя точными ударами: отличились Антонию Рюдигер (20) и Ферлан Менди (29). Но на перерыв команды ушли при счете 2:2, гол в составе "Атлетико" провел Антуан Гризманн. Он стал самым результативным футболистом в истории "Атлетико" - 174 гола.

На 78-й минуте "Атлетико" вновь повел в счете, что стало следствием автогола футболиста "Реала" Рюдигера. На 85-й минуте "Реал" отыгрался после гола Даниэля Карвахаля.

В дополнительное время, на 116-й минуте счет стал 4:3 в пользу "Реала", которому помог автогол Стефана Савича. На 120+2 минуте точку в матче установил Браим Диас – 5:3.

Суперкубок Испании проходит в формате "Финала четырех" в Саудовской Аравии. 11 января в другом полуфинале сыграют "Барселона" и "Осасуна". Финал пройдет 14 января.