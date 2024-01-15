Россиянка Захарова выиграла дебютный матч в основной сетке Australian Open

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Захарова победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат матча - 2:6, 6:0, 6:3 в пользу Захаровой. Для нее это был первый в карьере матч в основной сетке взрослого Australian Open.

Сейчас Захарова является 190-й ракеткой мира, Путинцева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 64-е место.

Во втором круге Захарова сыграет со 109-й ракеткой мира словенкой Кайей Йуван.

Ранее в первом круге успешно сыграла 46-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая хорватку Донну Векич (№25 рейтинга WTA).