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Возглавивший ФК "Енисей" Тихонов не возьмет Мостового в помощники

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Александр Мостовой не войдет в тренерский штаб "Енисея", заявил главный тренер красноярского футбольного клуба Андрей Тихонов.

"Есть тренеры, которые войдут в штаб. Если хотите услышать про Мостового, то его не будет. Непонятная информация про него была. Штаб будут составлять те, кто работает в клубе сейчас", - приводит слова Тихонова "Матч ТВ".

СпортАндрей Тихонов возглавил ФК "Енисей"Читать подробнее

О назначении восьмикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Тихонова сообщалось 10 января. До этого появлялась информация, что клуб ведет переговоры с другим экс-футболистом "Спартака" Мостовым.

Ранее 53-летний Тихонов возглавлял "Енисей", в сезоне-2016/17 команда под его руководством стала третьей в Первой лиге. Также он был главным тренером самарских "Крыльев Советов", входил в тренерский штаб "Краснодара" и "Спартака".

55-летний Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году, тренером еще не работал и только сейчас учится для деятельности по этой специальности.

"Енисей" занимает сейчас 10-е место в Первой лиге (второй по статусу дивизион в отечественном футболе).

футбол Андрей Тихонов Александр Мостовой
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