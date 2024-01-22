Первый бой в качестве гражданина РФ Кевин Джонсон проведет 16 февраля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Получивший российский паспорт американский боксер Кевин Джонсон 16 февраля проведет поединок против ирландца Шона Тернера.

Поединок пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии "Бойцовский клуб РЕН ТВ", сообщили организаторы. Для 44-летнего Джонсона это будет первый бой в качестве гражданина РФ. Поединок будет главным событием вечера.

Турнир на московской волейбольной арене "Динамо" пройдет по обновленной схеме: помимо главного и со-главного поединков вечера зрители увидят два боя полуфинала Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ", участники которого поборются за внушительный денежный приз.

Кевин Джонсон выступает в тяжелой весовой категории. На профессиональном ринге Джонсон провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, два боя завершились вничью. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету. Однако годом позже не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.

Гражданином России Кевин Джонсон стал в январе этого года.

В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Участниками полуфинала Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ" станут две пары бойцов. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов. Победители этих боев выйдут в финал и в личной встрече уже в следующем турнире суперсерии определят обладателя Гран-при и внушительного денежного приза.

Формат всех поединков – три раунда по три минуты