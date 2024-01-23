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"Интер" в третий раз подряд выиграл Суперкубок Италии по футболу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Интера" победили "Наполи" в финальном матче розыгрыша Суперкубка Италии.

Результат встречи – 1:0, на 90+1 минуте гол забил Лаутаро Мартинес.

"Наполи" доигрывал матч в меньшинстве: на 60-й минуте вторую желтую карточку (на 55-й минуте – первую) получил Джованни Симеоне, за что был удален с поля.

Розыгрыш трофея проходил в формате "Финала четырех" в Саудовской Аравии. В полуфинале "Наполи" со счетом 3:0 разгромил "Фиорентину", а "Интер" также со счетом 3:0 переиграл "Лацио".

"Интер" выиграл турнир в третий раз подряд и стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Рекордсменом по этому показателю является "Ювентус" - девять титулов. Семь раз трофей выиграл "Милан", пять раз – "Лацио", по два раза – "Рома" и "Наполи", по разу – "Сампдория", "Парма" и "Фиорентина".

футбол Наполи Ювентус Интер Италия
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