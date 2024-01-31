Футболист "Тулузы" перешел в "Локомотив" на правах аренды

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ФК "Локомотив" и французская "Тулуза" договорились о переходе боснийского нападающего Саида Хамулича в московский клуб на правах аренды.

"Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".



В сезоне‑2022/23 23-летний Хамулич сыграл 17 матчей за "Сталь" в чемпионате Польши, став автором 9 голов и 4 голевых передач, затем перешёл в "Тулузу". В текущем сезоне форвард выступал в аренде в нидерландском "Витессе".



Он также является игроком национальной сборной Боснии и Герцеговины, за которую сыграл 6 матчей.